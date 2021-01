Presidenciais. João Ferreira ouve queixas do setor da cultura

João Ferreira dedicou a noite desta quarta-feira à cultura, em Guimarães. O candidato apoiado pelo PCP diz que há um afastamento entre a Constituição e a realidade do setor.

Atores, poetas, representantes dos ranchos folclóricos e dirigentes associativos da área da cultura apresentaram ao candidato presidencial as preocupações que têm com o estado do setor e o impacto que a pandemia está a ter. O candidato respondeu com a Constituição.