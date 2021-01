A campanha de André Ventura, no dia em que faz 38 anos, visita uma esquadra em Viseu.

Durante a tarde, esta foi a única ação publica. Antes, a SIC apurou que André Ventura esteve num almoço reservado,no dia do aniversário, num restaurante no centro de Viseu, com cerca de 15 pessoas.

André Ventura acusou ainda Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa de estarem muitas vezes contra as polícias.

