VermelhoEmBelém. Internet responde com batom aos insultos de Ventura

Na quinta-feira, André Ventura, o candidato à Presidência da República pelo partido Chega, aproveitou uma visita a Portalegre para disparar insultos contra todos os adversários na corrida a Belém.

Do batom de Marisa Matias ao "avô bêbedo" Jerónimo de Sousa, o candidato não poupou nas palavras e a Internet não demorou a responder.

Foram as palavras que o também deputado e líder do Chega proferiu contra Marisa Matias que mais força ganharam nas redes sociais.

Na ação de campanha, Ventura disse: “Não quero dizer nada de que me arrependa amanhã, mas [Marisa Matias] não está muito bem em termos de imagem, com os lábios muito vermelhos, como se fosse uma coisa de brincar.”

#VermelhoEmBelém

A onda de solidariedade gerou a publicação nas redes sociais de fotografias de mulheres e homens com batom vermelho e até Ana Gomes, também ela candidata presidencial, se juntou ao movimento.

Num vídeo partilhado no Twitter, a ex-eurodeputada aparece em silêncio a colocar batom vermelho nos lábios, fazendo-se acompanhar da hashtag #VermelhoEmBelém.

Em resposta, Marisa Matias escreveu: “Obrigada pela solidariedade”.

Deputados do BE e PS também aderiram ao movimento

Ana Gomes não foi a única figura política a aderir. Também os deputados do Bloco de Esquerda Moisés Ferreira, Joana Mortágua, José Soeiro, Catarina Martins, Pedro Filipe Soares e Luís Monteiro decidiram mostrar apoio à candidata do partido na corrida à Presidência da República.

O apoio não se ficou pelo Bloco de Esquerda e também o deputado do PS e secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, escreveu no Twitter que “nenhum homem deve comentar as escolhas estéticas de uma mulher para a denegrir”, acrescentando que essas não devem ser usadas “para denegrir as suas ideias por associação”.

Ainda na quinta-feira, já depois de ter proferido os comentários sobre os seus adversários, André Ventura recusou tê-los insultado e disse que queria apenas mostrar que eles estão ultrapassados.

