Marcelo sai da zona de conforto e ruma ao norte

Marcelo Rebelo de Sousa teve o dia mais preenchido de toda a campanha eleitoral. Com três visitas, todas na área do Porto, o Presidente da República assumiu estar preocupado com a abstenção e disse que uma segunda volta traria uma exigência maior por causa do agravamento da pandemia no país.

Com dois dias de campanha, Marcelo sai da zona de conforto pela primeira vez ao rumar ao norte.Com o tema da saúde por uma lado e da economia por outro, o Chefe de Estado encontra o confronto de um dos 22 autarcas socialistas que assinaram o manifesto de apoio à sua candidatura.

No hospital de Gaia, Marcelo segue apoiado e, ao fim do dia mais intenso da campanha eleitora, o Presidente leva a farda em nome de todos os portugueses para casa.