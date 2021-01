Presidenciais. André Ventura insiste que a segunda volta é o objetivo

André Ventura insiste que tem como objetivo ficar em segundo lugar e levar as eleições Presidenciais a uma segunda volta. No distrito de Leiria, o candidato apoiado pelo Chega voltou a ser recebido com protestos e defendeu que a abstenção não é boa para nenhum candidato.

O tempo não ajudou e o comício foi rápido. O desejo do líder da distrital talvez seja demasiado ambicioso. Mas Ventura quer levar a batalha à segunda volta.

O líder do chega aproveitou o dia para prestar homenagem ao soldado desconhecido e, com ele, os militares. Acabou por homenagear Nuno Álvares Pereira, num momento de improviso.