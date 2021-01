Abstenção, o maior inimigo dos sete candidatos

Depois de uma campanha em grande medida virtual, eis que uns ambiciosos cadernos eleitorais chamam a votos em Portugal e no estrangeiro 10.865.000 portugueses.



O alerta para a abstenção histórica, que pode ultrapassarm nas previsões mais otimistas, os 60 por cento e, nas menos otimismas os 70 por cento, dominou a campanha de todos os candidatos e já esta manhã dominou igualmente o primeiro-ministro.

Numa mensagem que colocou na sua conta de Twittrer, António Costa avisa que não votar significa entregar o futuro do pais nas mãos de outros.

A segunda volta de uma eleições presidenciais já potencia a abstenção, mas os mais de 200 mortos diários e os mais de 10 mil diagnósticos positivos de covid-19 são efeitos com muito maior potencial.

É certo que votaram antecipadamente 200 mil pessoas e é igualmente certo que este ano há mais 10 mil mesas de voto do que nas eleições anteriores, envolvendo mais de 60 mil pessoas no processo eleitoral. Mas se tudo isso basta para criar nas pessoas uma sensação de segurança, é o que veremos à hora do encerramento das urnas.

