Em Ribeira de Carinhos a única secção de voto acusa pouco movimento, mas deixa entrar gente sem medo

Na aldeia de Ribeira dos Carinhos, concelho da Guarda, até ao final da manhã já tinham votado 12 dos 45 inscritos.

Os eleitores chegam a conta-gotas para uma votação diferente de todas as outras. São pessoas idosas na maioria, porque a última criança da terra nasceu há 30 anos.

Para 96 mesas de voto no concelho da Guarda foram mobilizadas 480 delegados. Em 2016 a abstenção no concelho foi de 49,9% e de 54,8% no distrito. Há 5 anos Marcelo rebelo de Sousa ganhou nos 14 concelhos do distrito

