"Em eleições presidenciais não há segundos lugares", diz CDS

O vice-presidente do CDS, António Carlos Monteiro felicitou Marcelo Rebelo de Sousa pelos resultados apontados pelas projeções que indicam a reeleição do Presidente da República com 63,3% dos votos, seguido de André Ventura e Ana Gomes.

"Este resultado confirma a derrota daqueles que, quer à esquerda, quer à direita, tentaram forçar uma segunda volta e tentaram forçar que um candidato de centro-direita, humanista, da direita social, fosse forçado a ter que ir à segunda volta. Desta forma, o CDS saúda o candidato e futuro Presidente reeleito, Marcelo Rebelo de Sousa, a confirmarem-se as sondagens", afirmou António Carlos Monteiro.