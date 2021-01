Filas para votar em Coimbra com tempo de espera reduzido

Em Coimbra, a votação na maior e mais populosa freguesia da cidade – Santo António dos Olivais – originou filas, mas o tempo de espera foi reduzido. Para evitar aglomerados, as mesas de voto foram divididas por dois locais em vez de um, como acontecia anteriormente.

O processo estava preparado, mas o hábito fez muitas pessoas dirigirem-se à escola secundária Avelar de Brotero. Coube aos funcionários da junta de freguesia esclarecer que as restantes mesas de voto estavam no pavilhão multi-desportos, localizado mesmo ao lado.

A vontade de exercer o direito de voto levou algumas acumulações que os funcionários da junta tentaram ir desfazendo. Os idosos tiveram prioridade, tendo sido retirados das filas e conduzidos aos respetivos locais de voto.

No interior do pavilhão há circuitos definidos para as 36 mesas. Têm acessos diferentes para cada metade, de forma a evitar aglomerados. Só é permitida a presença de um eleitor por cada um dos locais.

