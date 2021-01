João Ferreira depois de votar, agradeceu aos milhares "que estão a assegurar esta votação"

João Ferreira já votou. O candidato do PCP chegou à Escola Secundária do Lumiar, em Lisboa, por volta das 11:00.

Confirma que processo foi tranquilo e agradece colaboração do voluntários nas mesas de voto.

"Acho que é aqui devida uma palavra de agradecimento aos milhares de trabalhadores e de voluntários que estão a assegurar esta votação. (...) Têm um papel fundamental para que tudo corra bem e estão a exercer esse papel, tanto quanto pude perceber, muito corretamente."

A noite eleitoral do candidato do PCP será no Hotel Sana em Lisboa, onde se espera que várias figuras conhecidas do partido se juntem a João Ferreira para aguadar plo veredicto dos portugueses.



