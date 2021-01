Líderes políticos apelam ao voto e reforçam que ir às urnas é seguro

Os líderes dos principais partidos políticos votaram durante a manhã deste domingo. E, num apelo comum, incentivaram ao voto. Devido à pandemia, realçaram também as regras sanitárias que estão a ser cumpridas e afirmam que não há motivos para deixar de exercer um direito que é fundamental.

António Costa foi dos últimos líderes a votar. Chegou ao fim da manhã à escola Jorge Barradas, em Lisboa para exercer o seu direito.

Do Porto, Rui Rio reconheceu que é seguro ir votar, apesar de ter pedido o adiamento destas eleições. O líder do PSD espera ainda que a pandemia não contribua para um aumento da abstenção.

Em Santa Iria de Azoia, nos arredores de Lisboa, Jerónimo de Sousa mostra-se satisfeito com as filas que encontro. O secretário-geral do PCP, que há 25 anos chegou a candidatar-se à Presidência da República, lembra os direitos fundamentais, mesmo em tempo de pandemia, e diz que o voto e o confinamento não têm sentidos opostos.

Também na capital, André Silva, líder do PAN, encontrou fila e esperou para votar na escola secundária António Damásio. Satisfeito com a organização do ato eleitoral, disse ainda que se a abstenção for elevada não será por causa da pandemia.

Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, realça que o vírus que provoca a covid-19 não é o único inimigo a combater, afirmando que também a abstenção é um inimigo das democracias.

