Marcelo: "Tem havido respeito por todas as regras, as pessoas podem vir votar sem problema"

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República e recandidato, votou por volta das 13:00, este domingo, em Celorico de Basto, onde está recenseado.

Aos jornalistas lembra a importância de votar:

"Tem sido possivel votar, tem havido respeito de todas as regras e sem riscos. Isso quer dizer que as pessoas podem vir votar sem nenhum problema e sem preocupação do fluxo inesperado de há uma semana".