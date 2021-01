PSD afirma que projeções da abstenção vêm "contrapor uma visão mais negativa" 

O vice-presidente do PSD e autarca de Ovar, Salvador Malheiro, afirmou que as projeções da abstenção vêm "contrapor uma visão mais negativa" e congratulou todos aqueles que exerceram o direito de voto e organizaram o ato eleitoral.

"Estes primeiros números que nós temos da afluência vêm precisamente contrapor essa previsão mais negativa, portanto, as primeiras palavras do PSD são para congratular todos os nossos concidadãos pela forma como exerceram o seu direito e dever neste dia", disse o social-democrata aos jornalistas, na sede do PSD/Porto.