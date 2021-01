Primeiro-ministro: "Se não escolhermos, não nos podemos queixar da escolha dos outros"

O primeiro-ministro, António Costa, disse este domingo que é um privilégio poder votar.

António Costa, que votou no concelho de Lisboa, pediu aos portugueses que não desistam de ir às urnas, apesar de "demorar um bocadinho mais" por causa da pandemia.

Agradeceu também às pessoas que "estão a sacrificar o seu domingo" para assegurar o funcionamento do ato eleitoral.

"Queria agradecer, muito em particular, aos milhares de pessoas que estão a sacrificar o seu domingo para estarem nas mesas de voto, para assegurarem o normal funcionamento deste ato eleitoral", disse António Costa, pouco depois de votar para as eleições presidenciais, nas Escola Básica Jorge Barradas, em Benfica, concelho de Lisboa.

O chefe do Governo recordou que "hoje demora um bocadinho mais tempo a votar", no entanto, é apenas de cinco em cinco anos - no caso das eleições para a Presidência da República - que os cidadãos têm a "honra de poder votar para escolher quem é a pessoa que será a Presidente ou o Presidente dos portugueses".

"É o nosso dever participar e que, de novo, apelar a todos para que participem", completou.

António Costa votou pelas 12:45 e demorou cerca de 30 minutos até conseguir exercer o direito de voto na secção 13.

Questionado pelos jornalistas sobre se receia que as filas, como a que se verificou na Escola Básica Jorge Barradas e na qual Costa também aguardou, possam dissuadir os eleitores, o líder do executivo socialista recordou que as eleições não ocorrem todos os dias:

"Obviamente, para mantermos as normas de segurança e distanciamento levamos mais tempo".



"Estas eleições não vão ser comparáveis a nenhumas outras. Primeiro pela situação de pandemia, porque, naturalmente, desde logo, as pessoas que estão confinadas e que ficaram confinadas depois do limite do prazo para poderem fazer o voto antecipado, pura e simplesmente, não vão poder votar. Há pessoas que não vêm votar por receio" associado à covid-19, explicitou.

O primeiro-ministro acrescentou que como foi alterado "substancialmente o universo de eleitores no estrangeiro, de portugueses residentes" fora de Portugal, por causa do recenseamento automático, "só isso faria sempre aumentar a chamada abstenção técnica".

