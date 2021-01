"Sem estrada, não votamos". Populares de Bencatel protestam contra o fecho da via

Um protesto contra o encerramento da EN254, que liga Bencatel a Vila Viçosa, está a marcar o dia de eleições presidenciais na freguesia. Cerca de 200 pessoas concentraram-se junto à assembleia de voto, seguindo depois para a via em questão.

A manifestação arrancou antes das 14:00, junto do pavilhão da Junta de Freguesia de Bencatel, onde se encontravam as duas secções de voto, com a concentração das pessoas ao longo da rua e sob o olhar atento da GNR, constatou a agência Lusa, no local.

Inicialmente, os manifestantes permaneceram em silêncio, mas, com o tempo, começaram a soar as buzinas dos carros e, depois, entoaram palavras de ordem, como "queremos uma estrada" e "queremos soluções", e cantaram o hino.

A seguir, os manifestantes rumaram até ao troço da EN254, uns a pé e outros de carro, que foi cortado ao trânsito definitivamente, na sexta-feira, pela Infraestruturas de Portugal (IP). O troço da EN254, a pouco mais de um quilómetro da localidade, fazia a ligação direta a Vila Viçosa, sede de concelho.

