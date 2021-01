Presidenciais. António Costa dá os parabéns a Marcelo pela vitória

António Costa deu os parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa, no seguimento da vitória registada nas Eleições Presidenciais deste domingo.

No Twitter, o primeiro-ministro escreveu uma mensagem a “felicitar calorosamente” o Presidente, enviando-lhe votos das “maiores felicidades na continuidade do mandato presidencial, em proximidade com os portugueses”.

Costa realça ainda a defesa da Constituição e o prestígio internacional do país que marcaram os primeiros cinco anos de Marcelo em Belém.