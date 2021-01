Presidenciais. Líderes da União Europeia felicitam Marcelo

O presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, felicitou esta segunda-feira Marcelo Rebelo de Sousa pela reeleição como Presidente da República, prometendo luta contra a pandemia e em prol da recuperação económica pós-crise da covid-19.

"As minhas sinceras felicitações a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição como Presidente de Portugal", escreveu David Sassoli, numa publicação feita em português na rede social Twitter.

Marcelo Rebelo de Sousa foi reeleito Presidente da República, com mais de 60% dos votos.

Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 anos, expressou no domingo à noite o desejo de ser o "presidente de todos e de cada um dos portugueses", e não "dos bons contra os maus" e assinalou como primeira missão "o combate à pandemia".

Também esta segunda-feira, pela manhã, os presidentes do Conselho e da Comissão Europeia, Charles Michel e Ursula von der Leyen, felicitaram Marcelo Rebelo de Sousa.

"Os meus sinceros parabéns a Marcelo Rebelo de Sousa pela sua reeleição como Presidente de Portugal. Tenho a certeza de que o seu mandato como Presidente, juntamente com a Presidência Portuguesa do Conselho da UE, contribuirá para uma recuperação justa, ecológica e digital. Parabéns", escreveu Charles Michel na sua conta do Twitter.