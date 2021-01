SIC lidera noite eleitoral. Mais de 1 milhão de pessoas acompanharam contagem de votos e análise

A SIC foi o canal escolhido pelos portugueses para assistirem à noite eleitoral.

Foi líder durante toda a emissão informativa, das 19:30 às 00:00, em mais de quatro horas de emissão.

Conseguiu 20,4% de share e e 11,6% de audiência média. Significa que em média, a emissão foi acompanhada por mais de 1 milhão e 100 mil telespetadores.

No cabo, a SIC Notícias foi novamente o canal informativo mais visto da noite eleitoral, que durou até perto das 2:00.

Em estúdio, e sempre em segurança, a emissão foi feita com convidados e na rua com jornalistas em todas as sedes de campanha.