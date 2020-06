Ensino profissional tem vindo a ganhar espaço como alternativa

Os exames nacionais traçam também um retrato do ensino básico e de uma via que é cada vez mais opção: o ensino profissional. Há mais de 110 mil alunos, em quase 700 estabelecimentos, com idades entre os 15 e os 20 anos. 58% são rapazes e a principal opção recai no turismo e lazer.

Na grande maioria das escolas, os estudantes concluem o percurso em três anos. Em 48 estabelecimentos do ensino profissional a taxa de abandono é de 0%.

Em 2019, em primeiro lugar, surge o Externato Escravas Sagrado Coração de Jesus, no Porto. Subiu 11 lugares. Em segundo, o Colégio dos Plátanos, em Sintra, que subiu uma posição. Em terceiro lugar, o Colégio Rainha Santa Isabel, em Coimbra, que mudou 18 posições.