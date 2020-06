Seis em cada 10 escolas com média negativa no exame de Física e Química em 2019

Seis em cada dez escolas tiveram média negativa no exame nacional de Física e Química do secundário em 2019, piorando os resultados do ano anterior, e é um estabelecimento público na Madeira que lidera o 'ranking' elaborado pela Lusa.

Os melhores e piores classificados

A Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz, na Madeira, foi o estabelecimento mais bem classificado na prova de Física e Química, segundo uma análise feita pela Lusa tendo por base dados disponibilizados pelo Ministério da Educação relativos aos exames nacionais realizados no ano letivo de 2018/2019.

No entanto, a Madeira é a zona do país com piores resultados a esta disciplina, segundo uma comparação por distritos realizada pela Lusa, em que a região autónoma aparece em último lugar.

No entanto, os dois alunos da secundária de Porto Moniz que prestaram provas a Física e Química destacaram-se ao conseguirem uma média de 16,15 valores, levando a escola a ocupar o 1.º lugar do 'ranking' da Lusa, no qual aparecem outras duas escolas públicas entre as 20 mais bem classificadas (no ano passado havia apenas uma).

Os 92 alunos da escola secundária Infanta Dona Maria, em Coimbra, tiveram uma nota média de 13,94 valores, que valeu um 17.º lugar do 'ranking', e a Escola Básica e Secundária Henrique Sommer, em Leiria, levou 17 alunos a exame que conseguiram uma média de 13,91 valores, ficando classificados em 18.º lugar.

Coimbra e Leiria são dois dos distritos com melhores médias a esta disciplina, surgindo respetivamente em 1.º e 3.º lugares do 'ranking' que compara as 20 regiões.

60% com média abaixo dos 10 valores

Num universo de 618 escolas que levaram mais de 26 mil alunos internos a realizar esta prova, "chumbaram" 375, ou seja, 60% dos estabelecimentos de ensino obtiveram uma média abaixo dos 10 valores.

Comparando com o ano anterior houve um agravamento das notas, já que em nos exames de 2018 houve cerca de 45% de escolas com média negativa.

Física e Química foi, no ano passado, a disciplina com a média positiva mais baixa (10,04 valores). A única média negativa foi Filosofia (média de 9,76 valores).

Os cinco distritos com melhores resultados a Física e Química foram Coimbra, Porto, Viseu, Leiria e Viana do Castelo. Já a região Autónoma da Madeira (média 8,24 valores), Bragança e Açores surgem como as regiões com piores médias.