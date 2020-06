Ensino profissional é cada vez mais uma alternativa

Os exames nacionais traçam um retrato do ensino básico e de uma via que é cada vez mais uma opção: o ensino profissional.

O ensino profissional tem permitido consolidar a conclusão dos 12 anos de ensino obrigatório e há alunos que acabam por regressar ao ensino regular, onde o primeiro confronto dos estudantes com os exames nacionais acontece no 9.º ano, selando o final do ensino básico.