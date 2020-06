Ranking das escolas. Duas secundárias de Famalicão estão entre as 20 melhores

No concelho de Famalicão, há duas escolas secundárias que estão entre as 20 melhores escolas públicas. Uma delas, a secundária Padre Benjamim Salgado, teve a melhor média do distrito de Braga no que diz respeito ao ensino público.

Nesta escola, os alunos têm um reforço da carga horária nas disciplinas que vão a exame. Quem frequenta o 12º ano, tem apenas quatro dias de aulas.

No ano em que comemora 50 anos, a escola Camilo Castelo Branco em Famalicão entra para o top 20 das escolas públicas com melhor média nos exames nacionais. Os bons resultados são em parte fruto da estratégia delineada em 2014 pela nova direção.