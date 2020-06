A escola secundária de Escariz, em Arouca, é, de todo o país, a que tem maior percentagem de alunos carenciados.

Quase 70% dos alunos do 12º ano recebiam em 2019 o apoio da ação social escolar.

Pais, professores e alunos dizem que é uma região com baixos rendimentos e com famílias mais alargadas e garantem que os bons resultados dos alunos não estão relacionados com os apoios do Estado.