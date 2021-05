Ranking das escolas. O que é o indicador de equidade?

A avaliação das escolas conta, este ano, com um novo indicador. Chama-se indicador de equidade e tem como objetivo avaliar o desempenho do sistema educativo no que diz respeito a alunos que beneficiam da ação social, ou seja, que apresentam dificuldades socioeconómicas.

Mas para que serve este indicador? O indicador vai permitir observar em que medida é que cada escola ou agrupamento têm conseguido promover o sucesso dos alunos com situações socioeconómicas mais vulneráveis.

Este indicador foi aprovado no dia 29 de março, depois de dois anos letivos altamente condicionados pela pandemia de covid-19. Os alunos estudaram através da televisão, de tablets e computador, num desafio nunca antes experimentado no sistema de ensino português.

O ensino à distância deixou à vista as profundas diferenças entre os estudantes que possuem ferramentas para ter sucesso neste tipo de ensino e os que nem sequer tinham acesso a um computador ou à internet.

Este ano, vai ser possível perceber em que medida os estabelecimentos de ensino têm trabalhado para garantir o sucesso dos alunos com dificuldades económicas. O Governo quer, com a introdução deste indicador, começar a rastrear de que forma as escolas contribuem para a concretização do princípio da igualdade de oportunidades.

Ranking das escolas. Médias dos exames nacionais subiram entre 2 a 3 valores

No ano letivo passado, os exames nacionais realizaram-se apenas nas disciplinas de acesso ao ensino superior. O ranking SIC/Expresso mostra que foi registada uma subida das médias. O número de provas com classificação entre os 19 e os 20 valores duplicou.