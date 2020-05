Alpha, Boubacar e Koné: menores migrantes nas ruas de Paris

Os três adolescentes chegaram a França sozinhos, vindos da Costa do Marfim, Guiné-Conacri e Marrocos. Depois das viagens “infernais” em busca de segurança, vêm-se obrigados a dormir na rua, no inverno, porque o Estado francês não está a cumprir com a obrigação de lhes providenciar acomodação nos meses de inverno.

O testemunho de Alpha, Boubacar e Koné gravado pela equipa da Médicos Sem Fronteiras (MSF) que, em parceria com organizações em Paris e Marselha, providencia desde dezembro acomodação de emergência a 150 menores todas as noites nestas duas cidades. Desde final de fevereiro, a MSF também ajuda jovens na cidade francesa de Bordéus.

