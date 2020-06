Conduzir a mudança na África do Sul

A África do Sul tem uma das mais elevadas taxas de violência contra as mulheres em todo o mundo. Porém, os cuidados prestados às sobreviventes continuam a ser escassos e não são abrangentes.

Desde 2015, em parceria com o Departamento de Saúde do Noroeste, a organização Médicos sem Fronteiras providencia cuidados abrangentes e apoio a sobreviventes de violência sexual e de género no distrito de Bojanala, em Rustenburg.

A violência sexual é uma emergência. A MSF defende que os mesmos cuidados que ajuda a fazer chegar a Bojanala devem estar disponíveis a todas as sobreviventes em todo o país.

