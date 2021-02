Muitos atravessaram as montanhas cobertas de neve e sofreram violência e terríveis condições de vida na tentativa de chegar a França. Ao abandono nas fronteiras.



A única assistência que recebem ao chegar às fronteiras italianas é prestada por grupos voluntários apoiados pela Médicos Sem Fronteiras.

“Venho do Bangladesh. Este foi o caminho... todos os países pelos quais passei ao longo de um ano... quinze dias na Índia, uma semana no Afeganistão, depois o Irão, Iraque, Turquia, dois meses na Grécia, Sérvia, depois a Bósnia, Croácia, a passagem do rio... atravessar a floresta, sem nada, sem comida, sem sabermos durante quantos dias temos de andar. É uma viagem mesmo muito dura e dolorosa. Tenho de fazer isto por causa da minha família, para terem uma vida melhor na Europa”.

Migrantes e refugiados evitam ficar por muito tempo nas cidades, com medo de serem obrigados a voltar para trás. São feitos regressos forçados até 10km de distância da fronteira.

Muitas pessoas contam ter sido sujeitas a abusos ou tortura durante as suas jornadas, especialmente na Bósnia e na Croácia. Pessoas que fizeram a rota dos Balcãs relatam ter passado por situações de grande sofrimento.

A Médicos Sem Fronteiras insta as autoridades italianas a:

- porem fim aos regressos forçados na fronteira com a Eslovénia

- garantirem que os controlos de polícia na fronteira da Itália com a França respeitam a dignidade e a segurança das pessoas e que protegem as mais vulneráveis

- assegurarem que as pessoas têm condições dignas de vida, assistência e acesso a cuidados médicos em todas as fronteiras.

Esta história é dedicada ao empenho crucial, amiúde isolado, de ativistas, organizações e comunidades locais que providenciam apoio e assistência a migrantes em trânsito nas fronteiras.

Fotos e vídeos:

Vincenzo Livieri, no Nordeste de Itália

Francesca Volpi, no Noroeste de Itália

Edição de vídeo:

Barbara Buldrassi

Esquecidos é um projeto da SIC Notícias e da Médicos Sem Fronteiras que dá espaço aos que vivem situações de vulnerabilidade. Histórias de quem fica marcado por conflitos armados, catástrofes, migrações ou falta de acesso a cuidados de saúde. Testemunhos de quem é quase sempre silenciado. Muitas vezes esquecido.