Surto de meningite na República Democrática do Congo em fase exponencial 

Atualmente, a epidemia está em fase exponencial, ainda não sob controlo, sendo necessária uma campanha de vacinação rápida para ajudar a quebrar a cadeia de transmissão. Caso não seja tratada, a meningite pode ser mortal e quem contrai a doença sofre de fortes dores de cabeça, febre, vómitos, rigidez da nuca e mesmo diarreias abundantes e com sangramento.

Uma equipa da Médicos Sem Fronteiras a trabalhar no país ativou uma resposta rápida na região de Banalia, situada a cerca de 130km para norte de Kisangani, capital provincial de Tshopo, assim que a epidemia foi declarada pelas autoridades de saúde da República Democrática do Congo em setembro, quando o número de casos registados aumentou drasticamente. O epicentro do surto é Panga, uma das áreas de saúde de Banalia.

Simultaneamente, equipas da MSF estão a trabalhar em zonas da província de Tshopo onde as deslocações em canoas pelo rio são a única forma de chegar às áreas isoladas. As dificuldades logísticas de deslocação e outras são numerosas em Tshopo, mas também os esforços são redobrados para prestar assistência às pessoas com meningite nestas comunidades de mais difícil acesso.

“Chegámos a Banalia quando a epidemia foi confirmada. Nessa altura, estavam a ser feitas sobretudo punções lombares para aliviar as dores e sintomas dos pacientes”, descreve o responsável pelas atividades médicas da MSF na região, Jean-Pierre Badibanga. “A resposta ao surto estava a ser coordenada pelas autoridades de saúde no hospital de Banalia e a MSF montou um centro de tratamento para a meningite na unidade hospitalar, concentrando esforços em fortalecer as capacidades já existentes no local”, avança este médico.

O atual surto é causado pelo meningococcus, a bactéria mais comum responsável pela meningite, o que foi confirmado pela análise de amostras feitas no Instituto Pasteur de Paris.

Gentillesse Mikafanga, uma mulher de 21 anos, chegou ao hospital de Banalia com dores de cabeça muito intensas, a vomitar, febril e com rigidez da nuca, mas não sabia que estes sintomas podem ser indicadores de meningite. “De início hesitei em ir ao hospital e preferi ficar em casa. Havia rumores a circular na nossa aldeia de que era COVID-19”, conta.

Desde que foi admitida no centro da MSF para tratamento da meningite, o estado de saúde de Gentillesse melhorou. “Pouco a pouco começo a sentir-me melhor. As enfermeiras estão a cuidar de mim e tenho esperança de que em breve já poderei sair da cama”, diz.

Pacom Bagula

Outro paciente, Sabiti Lukalaba, na casa dos cinquenta anos, passou cinco dias no hospital em tratamento da meningite. “Trataram-me e sinto-me melhor. A minha saúde melhorou desde o dia em que cheguei ao hospital. E vou partilhar as minhas experiências com quem tem dúvidas sobre a doença”, assegura.

As equipas da MSF estão a trabalhar em conjunto com organizações de saúde locais para ampliar a consciencialização nas comunidades de Banalia para a meningite, divulgando informação sobre a doença e encorajando as pessoas a procurarem cuidados médicos caso apresentem sintomas.

No hospital de Banalia, a organização médico-humanitária está desde 20 de setembro a tratar pacientes com casos graves da doença, incluindo comorbilidades e anemia.

Além da unidade de tratamento, foram criados sistemas para o controlo da doença e gestão dos fluxos de pacientes, e é providenciada formação a profissionais de saúde locais sobre o tratamento da meningite.

“Prestamos formação sobre os tratamentos e sobre os protocolos que devem ser seguidos, assim como sobre o equipamento a usar para fornecer aos pacientes o melhor alívio possível. O nosso enfoque está no seguimento dos pacientes, na vigilância e na administração dos medicamentos”, precisa ainda o médico Jean-Pierre Badibanga.

Para quebrar a cadeia de transmissão da doença e conter a propagação, foi lançada também uma campanha de vacinação em toda a região de saúde de Banalia, pelo Ministério da Saúde, à qual a MSF está a fornecer apoio técnico e logístico.

Esquecidos é um projeto da SIC Notícias e da Médicos Sem Fronteiras que dá espaço aos que vivem situações de vulnerabilidade. Histórias de quem fica marcado por conflitos armados, catástrofes, migrações ou falta de acesso a cuidados de saúde. Testemunhos de quem é quase sempre silenciado. Muitas vezes esquecido.