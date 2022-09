Tratar feridas invisíveis no rescaldo do conflito no Sudão do Sul

Quando a Médicos Sem Fronteiras (MSF) lançou uma resposta de emergência em Tambura, cidade do estado de Equatória Ocidental, no Sudão do Sul, em dezembro de 2021, o nível da devastação era bem claro: 80.000 pessoas tinham sido forçadas a deslocar-se, uma parte significativa da comunidade tinha sido brutalmente morta e as pilhagens e destruição do único hospital existente na zona significavam que as pessoas deixavam de ter acesso a cuidado médicos.

O conflito em Tambura, em grande parte seguindo as linhas étnicas, começara pelo início de 2021 mas escalou intensamente entre junho e setembro desse ano, e literalmente dizimou a população. Uma pesquisa retrospetiva sobre a mortalidade, levada a cabo pela MSF em março de 2022, registou uma média de 5,5 mortes em cada dez mil pessoas todos os dias durante um período de nove meses. Muitas pessoas a viver em campos de deslocados internos ainda não encontraram os entes queridos desaparecidos, e outras sabem já que os seus familiares foram mortos mas não se sentem em segurança para ir recuperar os corpos.

Devido à destruição do hospital, perderam-se vidas também em resultado da falta de cuidados médicos. As grávidas deixaram de ter espaços seguros para ter o parto e as crianças não tinham onde receber as vacinas contra doenças infecciosas e, frequentemente, mortais. No âmbito da resposta de emergência da MSF em Tambura, foram iniciados serviços para prestar cuidados médicos essenciais, incluindo vacinação e cuidados maternos. Um avião de carga transportava, todas as semanas, abastecimentos de ajuda humanitária para a comunidade e a MSF providenciou também água limpa e deu arranque à reconstrução e reabilitação do hospital em Tambura. Porém, depois de todo o trauma pelo qual a comunidade passou, uma das maiores necessidades era de serviços em saúde mental.