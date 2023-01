“Muitas mulheres não vão aos centros de saúde para o parto, antes dão à luz em casa”, explica a parteira da MSF Adèle Guerde-Seweïen, que trabalha no hospital comunitário de Bangui, conhecido como CHUC. “Nessas situações, as complicações podem facilmente resultar na morte da mãe ou do bebé”.

Este tipo de cuidados com observação atenta e frequente está longe de ser comum para as mulheres em trabalho de parto na RCA. Num país com enorme escassez de instalações de saúde e de pessoal médico, poucas grávidas têm acesso a cuidados obstétricos adequados.

Nesta unidade dedicada a partos de alto-risco, as mulheres são acompanhadas de perto por profissionais médicos, os quais verificam o estado de saúde da grávida e os batimentos cardíacos do bebé a cada 30 minutos. Se o trabalho de parto se tornar prolongado, a grávida pode ser levada para as salas de cirurgia para que lhe seja feita uma cesariana.

Décadas de instabilidade e violência armada na República Centro-Africana (RCA) contribuíram para que cuidados médicos essenciais não estejam ao alcance de muitas mulheres e bebés recém-nascidos. Ofuscada pela situação de segurança no país, esta emergência de todos os dias é uma prioridade para as equipas da organização médico-humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) .





Uma situação extrema



Um grito, bem mais alto do que todas as outras vozes a falarem alto, ecoa pela ala do hospital. Uma mulher acabou de saber da morte da irmã que estava grávida. Minutos antes, a grávida tinha sido levada de urgência para o hospital e encaminhada prontamente para a sala de cirurgia. Mas era tarde demais. A equipa médica fez tudo o que podia para a estabilizar, mas só conseguiu salvar o bebé.



“Esta tragédia não teria acontecido se ela tivesse tido acesso a cuidados médicos atempadamente”, frisa Adèle Guerde-Seweïen.



A saúde materna e neonatal é uma grande emergência de saúde na RCA. As taxas de mortalidade materna e infantil no país estão entre as mais elevadas no mundo inteiro. Os dados estatísticos mais recentes (do Banco Mundial), mostram que as mulheres na República Centro-Africana têm 138 vezes mais probabilidades de morrer devido à gravidez ou a complicações no parto do que na União Europeia, e um bebé neste país tem 25 vezes mais probabilidades de morrer antes de completar um ano do que se tivesse nascido na Europa.



15 ginecologistas para seis milhões de habitantes



“Na RCA nascer ou ter um parto é arriscar”, sustenta Norbert Richard Ngbale, professor e obstetra-ginecologista no departamento de maternidade e neonatologia do CHUC. “Há apenas cerca de 15 ginecologistas no país, para uma população de seis milhões de pessoas. Há uma falta enorme de pessoal qualificado, especialmente nas zonas rurais, onde se tem principalmente parteiras tradicionais que não são treinadas para detetar complicações no parto”, avalia ainda.



A maioria das mortes maternas na RCA estão relacionad