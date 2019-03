Já sabe que filme vai ver esta semana?

06 de março

Capitão Marvel

Título original: Captain Marvel

Realizador: Anna Boden, Ryan Fleck

Sinopse: Passado nos anos 90, "Capitão Marvel" é uma nova aventura de um período nunca antes visto na história do Universo Cinematográfico Marvel, que segue a jornada de Carol Danvers enquanto se torna numa das heroínas mais poderosas do universo. Quando uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas atinge a Terra, Danvers dá por si juntamente com um pequeno grupo de aliados, no centro do acontecimento.

07 de março

Snu

Título original: Snu

Realizador: Patrícia Sequeira

Sinopse: Snu é dinamarquesa e a fundadora da editora D. Quixote, publicando livros que desafiam a censura do Estado Novo. Francisco é um dos mais carismáticos políticos portugueses. Ambos são casados. Ele tem cinco filhos e ela tem três. Snu Abecassis conhece Francisco Sá-Carneiro no dia 6 de Janeiro de 1976. Apaixonam-se irremediavelmente e decidem assumir esse amor num Portugal em plena reconstrução das cinzas do fascismo, abalando as convenções nacionais. Partilham valores e ambição, lutam juntos pela democracia e pela liberdade, deixando a sua marca na política e na sociedade. Morrem tragicamente em 1980, tornando-se numa das grandes histórias de amor do século XX.

Uns Pais do Pior

Título original: Drunk Parents

Realizador: Fred Wolf

Sinopse: Frank (Alec Baldwin) e Nancy (Selma Hayek) foram levar a sua única filha à faculdade e regressam agora a casa, num bairro da classe alta. Mas quando constatam que as suas poupanças estão a diminuir rapidamente, eles recorrem a medidas extremas para esconder a sua situação e lutam para manter as aparências. O casal engendra o que parece ser um plano fabuloso: alugar a casa do vizinho que foi de férias durante uns meses. Mas o plano vira-se contra eles quando são raptados por engano.

As Herdeiras

Título original: Las Herederas

Realizador: Marcelo Martinessi

Sinopse: Chela e Chiquitita são um casal desde há muito tempo e, com o passar dos anos, foram-se habituando a uma fixa atribuição de papéis. Contudo, dificuldades financeiras obrigam-nas a vender algumas peças de mobiliário de valor significativo que tinham herdado. Quando Chiquita é condenada a uma pena de prisão devido às suas dívidas, Chela fica subitamente sozinha.

As Boas Intenções

Título original: Les Bonnes Intentions

Realizador: Gilles Legrand

Sinopse: Isabelle (Agnés Jaoui) é uma mulher de 50 anos que se dedica, de corpo e alma, à ajuda humanitária no centro de apoio social onde trabalha. Mas uma inesperada ajuda vai dar aos seus esforços um rumo inesperado…