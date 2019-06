Já sabe que filme vai ver esta semana?

As Vigaristas

Título original: The Hustle

Realizador: Chris Addison

Sinopse: Josephine Chesterfield (Anne Hathaway) é uma britânica glamorosa e sedutora com uma casa enorme no sul de França, e com tendência para burlar homens ricos e ingénuos.

No seu mundo abastado e meticulosamente organizado entra de rompante Penny Rust (Rebel Wilson), uma australiana que é tão desprendida e foliona quanto Josephine é calculista e astuta. Enquanto Penny junta montes de dinheiro com pequenas burlas em bares, Josephine enche o seu cofre com diamantes enormes depois de ludibriar as suas presas em casinos luxuosos.

Apesar dos seus métodos diferentes, ambas são mestres na arte da vigarice e terão de juntar esforços para conseguirem defraudar um ingénuo bilionário da informática (Alex Sharp).

O corvo branco

Título original: The White Crow

Realizador: Ralph Fiennes

Sinopse: Um jovem de apenas 22 anos, vestido com uma boina preta e um fato escuro justo, viaja num avião de São Petersburgo para Paris.

Estamos em 1961 e Rudolf Nureyev ainda não é uma figura lendária e majestosa: dança na mundialmente famosa companhia Ballet Kirov e viaja pela primeira vez para fora da União Soviética.

A vida parisiense encanta Nureyev e o jovem bailarino está ansioso por consumir toda a cultura, arte e música que a deslumbrante cidade tem para oferecer.

Mas os agentes do KGB, que observam cada movimento seu, tornam-se cada vez mais desconfiados do seu comportamento e da amizade com a jovem parisiense Clara Saint.

Os mortos não morrem

Título original: The Dead Don’t Die

Realizador: Jim Jarmusch

Sinopse: Na tranquila e pequena cidade de Centerville, passa-se algo de muito errado. A lua paira larga e baixa no céu, as horas de claridade estão a torna-se imprevisíveis, e os animais começam a exibir comportamentos fora do normal.

Ninguém sabe bem porquê. As notícias são assustadoras e os cientistas mostram-se preocupados.

Mas ninguém prevê as mais estranhas e perigosas consequências que em breve vão começar a assolar Centerville: Os Mortos Não Morrem – eles erguem-se dos seus túmulos para atacarem brutalmente e devorarem os vivos, e os habitantes da cidade têm de lutar pela sobrevivência.