A última batalha de Sylvester Stalone nos cinemas

Já sabe que filme vai ver esta semana? Espreite aqui as estreias.

Midsommar - O ritual

Título original: Midsommar

Realizador: Ari Aster

Sinopse: Dani (Florence Pugh) e Christian (Jack Reynor) são um jovem casal americano cuja relação está à beira de se desmoronar. Mas depois de se manterem juntos devido a uma tragédia familiar, Dani, em fase de luto, junta-se a Christian e aos seus amigos numa viagem a um festival de verão, numa remota aldeia sueca.

O que começa como umas descontraídas férias de verão numa terra de sol eterno, sofre uma reviravolta sinistra quando os aldeões convidam os visitantes para participarem nas festividades que tornam o paraíso campestre cada vez mais inquietante e visceralmente perturbador.

Da mente visionária de Ari Aster, chega-nos um assustador conto de fadas onde um mundo de trevas se revela em plena luz do dia.

Rambo - A última batalha

Título original: Rambo - Last blood

Realizador: Adrian Grunberg

Sinopse: Quase quatro décadas após ter derramado a primeira gota de sangue, Sylvester Stallone está de volta como um dos maiores heróis de ação de todos os tempos: John Rambo.

Desta vez, Rambo tem de enfrentar o seu passado e recuperar as suas implacáveis técnicas de combate para reclamar vingança numa última missão. Uma jornada mortal de desforra, "Rambo - A última batalha" é o último capítulo da lendária série.

A hora da saída

Título original: L' heure de la sortie

Realizador: Sébastien Marnier

Sinopse: Depois do suicídio do professor titular na disciplina de francês, à frente a uma turma de sobredotados, o colégio contrata Pierre Hoffman como professor substituto.

À espera de encontrar alguma desorientação entre os adolescentes devido à tragédia, Pierre fica chocado com a frieza com que encaram o sucedido. Agem como se nada se tivesse passado e a sua confiança excessiva parece exercer um estranho poder sobre os restantes elementos da escola.

Isso vai despertar no novo professor uma curiosidade crescente que, com o decorrer dos acontecimentos, se transforma numa espécie de obsessão.

Campo

Título Original: Campo

Realizador: Tiago Hespanha

Sinopse: Com assinatura de Tiago Hespanha, um documentário que joga numa série de patamares de simbologia e referência que vão da mitologia clássica à astronomia, sem nunca perder de vida a dimensão humana, quotidiana, daqueles que vivem à volta do Campo de Tiro de Alcochete.

Os recrutas em treino, os ornitólogos em observação, os astrónomos que olham para os céus nocturnos, o miúdo que compõe peças ao piano, o cuidador das ovelhas.

Narrado pelo próprio realizador, é um filme sobre o círculo da vida. Em 2018, venceu o principal prémio do programa First Look do Festival de Locarno.

O conto das doninhas

Título Original: El Cuento de las Comadrejas

Realizador: Juan José Campanella

Sinopse: Uma belíssima estrela da idade de ouro do cinema, um actor na penumbra da sua vida um argumentista frustrado e um antigo realizador vivem juntos numa mansão num ambiente bastante peculiar.

A chegada de um jovem casal que tenta convencer a actriz a vender a casa, força os outros habitantes a juntarem se para conspirar contra esta possibilidade e sobretudo evitá-la.

Ousadas e golpistas

Título Original: Hustlers

Realizador: Lorene Scafaria

Sinopse: Inspirado na história verídica de um grupo de strippers que se aliam para se vingarem dos seus clientes ricos de Wall Street. Um filme com Jennifer Lopez, Constance Wu (Crazy Rich Asians), Lili Reinhart (Riverdale) e ainda Lizzo e Cardi B nas suas estreias em cinema.

Parasitas

Título Original: Gisaengchung

Realizador: Joon-ho Bong

Sinopse: Ki-taek tem uma família unida, mas estão todos desempregados e as suas perspectivas futuras são negras. O filho Ki-woo é recomendado por um amigo – que frequenta uma prestigiosa universidade – para dar explicações bem pagas, o que vem desencadear a esperança de um rendimento regular na família.

Portador das expectativas familiares, Ki-woo dirige-se à casa dos Park para uma entrevista de trabalho.

Chegado à casa do Sr Park – dono de uma empresa global de tecnologia informática – Ki-woo conhece Yeon-kyo, a bela e jovem dona da casa. Este primeiro encontro entre as duas famílias vai provocar uma imparável cadeia de incidentes.