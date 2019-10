No Halloween vá ao cinema

Na noite de Halloween, troque as doçuras e travessuras por pipocas e cinema. Veja aqui as estreias.

A Família Addams

Título original: The Addams Family

Realizadores: Greg Tiernan e Conrad Vernon

Sinopse: Os Addams, a família mais arrepiante do Halloween, estão de volta ao grande ecrã na primeira comédia animada sobre a família mais estranha e macabra do bairro. Divertida, excêntrica e absolutamente icónica, a Família Addams vai redefinir o que significa ser um bom vizinho.

A Minha Vida com John F. Donovan

Título original: The Death and Life of John F. Donovan

Realizador: Xavier Dolan

Sinopse: Uma década após a morte de John F. Donovan, uma estrela da TV americana (Kit Harington), um jovem ator relembra a correspondência trocada entre ambos, e o impacto que essas cartas tiveram nas suas vidas.

Doutor Sono

Título original: Doctor Sleep

Realizador: Mike Flanagan

Sinopse: O filme dá continuação à história de Danny Torrance, 40 anos depois da sua aterradora estadia no Hotel Overlook em “The Shining”.

Ewan McGregor, Rebecca Ferguson e a novata Kyliegh Curran, são os protagonistas do thriller sobrenatural, realizado e escrito por Mike Flanagan, baseado na obra de Stephen King.

Ainda traumatizado pelos acontecimentos no Overlook quando era criança, Dan Torrance tem lutado para encontrar uma vida pacífica. Mas essa paz é quebrada quando encontra Abra, uma adolescente corajosa com um poder sobrenatural apelidado de “shine”.

Quando reconhece instintivamente que Dan tem o mesmo poder, Abra procura-o, desesperada por ajuda contra a impiedosa Rose the Hat e os seus seguidores, The True Knot, que se alimentam dos poderes de inocentes (o “shine”) em busca de imortalidade.

Dan e Abra formam uma aliança improvável e envolvem-se numa batalha mortífera contra Rose.

A inocência e coragem de Abra em aceitar os seus poderes obriga Dan a recorrer aos seus, levando-o a enfrentar os seus medos e a despertar os fantasmas do passado.