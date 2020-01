Já sabe que filme vai ver esta semana?

As aventuras do Dr. Dolittle

Título original: Dolittle

Realizador: Stephen Gaghan

Sinopse: Sete anos depois de ter perdido a sua esposa, o excêntrico Dr. John Dolittle, famoso médico e veterinário da Inglaterra da Rainha Vitória, esconde-se atrás dos muros altos da mansão Dolittle, contando apenas com a companhia dos seus animais exóticos.

Mas quando a jovem rainha fica gravemente doente, de forma relutante Dolittle é forçado a zarpar numa aventura épica para uma ilha mítica em busca de uma cura, recuperando a sua perspicácia e coragem enquanto reencontra velhos adversários e descobre criaturas maravilhosas.

Tudo pela Justiça

Título original: Just Mercy

Realizador: Destin Daniel Cretton

Sinopse: "Tudo Pela Justiça" conta a história verídica e inesquecível do jovem advogado Bryan Stevenson (Jordan) e a sua luta pela justiça. Depois de se licenciar em Harvard, Bryan teve várias opções de emprego. No entanto, decide ir para Alabama defender quem foi injustamente condenado por crimes que nunca cometeram ou que nunca tiveram uma representação adequada, com a ajuda da advogada local Eva Ansley (Larson).

Um dos seus primeiros casos, e o mais incendiário, é o de Walter McMillian (Foxx), que em 1987 foi condenado à morte pelo assassinato de uma jovem de 18 anos, apesar das provas apontarem para a sua inocência.

Nos anos seguintes, Bryan envolve-se num labirinto de manobras legais e políticas, e racismo ostensivo enquanto luta por Walter, e outros na mesma situação, apesar de ter o sistema contra ele.

Uma vida escondida

Título original: A hidden life

Realizador: Terrence Malick

Sinopse: Baseado em factos reais, UMA VIDA ESCONDIDA, o novo filme do visionário realizador Terrence Malick, retrataa história verídica de Franz Jägerstätter, um camponês e objetor de consciência austríaco.

Franz leva uma vida simples, mas gratificante, na quinta da família na aldeia montanhosa de St. Radegund, quando em 1940 é convocado para o treino militar do exército nazi, no início da Segunda Guerra Mundial.

Mas Franz é incapaz de dedicar a sua lealdade a uma causa que considera injusta. Uma posição que o colocará em conflito direto com os membros da sua aldeia, com a sua Igreja e até mesmo com a sua família.