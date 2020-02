Já sabe que filme vai ver esta semana?

A ama perfeita

Título original: The Perfect Nanny

Realizador: Lucie Borleteau

Sinopse: Quando Miriam (Leïla Bekhti), mãe de dois filhos, decide voltar a trabalhar apesar da relutância inicial do marido, o casal começa a procurar uma ama. Após um processo muito seletivo, encontram por fim a candidata ideal: Louise (Karin Viard), uma mulher de 40 anos muito bem preparada que faz sucesso imediato entre filhos e pais.

Mas à medida que Louise se vai tornando indispensável à família, começa a revelar a sua autêntica natureza e o seu comportamento torna-se cada vez mais inquietante para quem a rodeia.

Bigger: A História de Joe Weider

Título original: Bigger

Realizador: George Gallo

Sinopse: História dos irmãos Weider, fundadores da IFBB ( Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness) e criadores do maior evento de fisiculturismo do mundo: o Mr. Olympia.

Enfrentando o antissemitismo e a extrema pobreza, os Weider, filhos de emigrantes polacos, venceram todas as probabilidades de construir um império e inspirar as gerações futuras.

No concurso para eleger o Mr. Olympia fazia parte Arnold Schwarzenegger (interpretado por Calum Von Moger), que os Weider fizeram dele uma das estrelas de Hollywood.

Birds of Prey: E a Fantabulástica Emancipação de uma Harley Quinn

Título original: Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn

Realizador: Cathy Yan

Sinopse: Já ouviram falar da história com a detetive, o canário, a psicopata e a princesa da máfia? “Birds of Prey (E a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn)” é uma história distorcida contada pela própria Harley, como só ela poderia contar.

Quando o vilão mais nefasto e narcisista de Gotham, Roman Sionis, e o seu dedicado braço direito, Zsasz, decidem capturar uma jovem chamada Cass, a cidade fica virada do avesso à procura dela.

Os caminhos de Harley, Huntress, Black Canary e Renee Montoya cruzam-se e o improvável grupo não tem opção senão unir-se para derrotar Roman.

Ladrões com arte

Título Original: Lying and Stealing

Realizador: Matt Aselton

Sinopse: Ivan (Theo James), um ladrão de arte bem-sucedido, herda a vida de crime do pai, mas ao contrário de muitos ladrões, Ivan adora tanto a arte como a arte de roubar. Anseia por se livrar do mundo do crime, mas está de tal maneira envolvido nele que pode nunca conseguir sair.

Até que conhece Elyse (Emily Ratajkowski), uma atriz e vigarista que tenta fugir ao seu próprio passado caótico. Juntos, vão realizar o derradeiro golpe, que não vai deixá-los ricos, mas sim libertá-los.

