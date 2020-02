Já sabe que filme vai ver esta semana?

Amor à segunda vista

Título original: Mon Inconnue

Realizador: Hugo Gélin

Sinopse: Quando Raphael (François Civil) conheceu Olivia (Joséphine Japy) no secundário, foi amor à primeira vista. Após 10 anos de casamento feliz e uma carreira próspera como autor de best-sellers, Raphael tem tudo - ou pelo menos assim o pensa.

Após uma enorme discussão entre o casal, Raphael acorda numa vida paralela onde é solteiro, jogador de pingue-pongue e professor do ensino secundário, com uma vida pouco interessante e demasiado colada à do seu melhor amigo de infância.

Percebendo que Olívia era tudo para si, Raphael terá de fazer o impossível para reconquistar o amor de sua vida - que neste mundo não faz a mínima ideia de quem ele é.

Sonic - O Filme

Título original: Sonic The Hedgehog

Realizador: Jeff Fowler

Sinopse: Baseado no videojogo da Sega, sucesso à escala global, SONIC –O FILME conta a história do ouriço mais rápido do mundo a partir do momento em que este chega à sua nova casa – o planeta Terra.

Nesta comédia e aventura live-action, Sonice o seu novo melhor amigo Tom juntam-se para defender o planeta do génio do mal, o Dr. Robotnik, e dos seus planos para domínio do mundo.

Um filme para toda a família que conta ainda com Tika Sumpter e Ben Schwartz.

