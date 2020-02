Já sabe que filme vai ver esta semana?

Gretel & Hansel

Título Original: Gretel & Hansel

Realizador: Oz Perkins

Sinopse: A história que todos conhecemos esconde um segredo sinistro. Há muito tempo, numa distante terra de contos de fadas, Gretel conduz o irmão para um bosque escuro em busca de comida e trabalho, encontrando em vez disso o caminho para um mal aterrorizador.

Tabaluga

Título original: Tabaluga

Realização: Sven Unterwaldt Jr., Toby Genkel

Sinopse: O jovem dragão Tabaluga vive com o pai adotivo, o corvo Kolk, na pitoresca Terra Verde. Como nunca aprendeu a cuspir fogo, ele precisa urgentemente dos conselhos de um verdadeiro dragão adulto, mas Tabaluga é o último da sua espécie.

O único grande amigo que tem é Bully, uma joaninha faladora. Um dia, Tabaluga e Bully são atraídos para a Terra Gelada que é governada pelo malvado Arktos. Quando conhece Lili, a bela princesa do gelo, é amor à primeira vista.

Lili leva Tabaluga àpresença de Arktos, sem saber que ele quer acabar com todos os dragões para congelar a Terra Verde.

Seberg - Contra Todos os Inimigos

Título Original: Seberg

Realizador: Benedict Andrews

Sinopse: Jean Seberg (Stewart) é já uma conhecida atriz e apoiante do movimento pelos direitos civis, quando se envolve por Hakim Jamal (Mackie), um carismático ativista do movimento Black Power, e o seu relacionamento rapidamente passa de político para romântico. Esse envolvimento fazem dela um alvo do FBI, e os agentes Jack Solomon (O’Connell) e Carl Kowalski (Vaughn) tudo fazem para documentar esta relação.

