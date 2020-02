Já sabe que filme vai ver esta semana?

Especiais

Título Original: The Specials

Realizador: Olivier Nakache, Éric Toledano

Sinopse: Bruno e Malik vivem num mundo diferente durante vinte anos: o mundo das crianças e dos adolescentes autistas. Responsáveis por duas organizações sem fins lucrativos (The Hatch e The Shelter), eles proporcionam formação a jovens de zonas desfavorecidas para que estes possam ser cuidadores em casos extremos recusados por todas as outras instituições.

Trata-se de uma parceria excecional, à margem dos parâmetros tradicionais, para personagens bastante extraordinárias.

O Lago dos Gansos Selvagens

Título Original: The Wild Goose Lake

Realizador: Yi'nan Diao

Sinopse: Um líder de um bando criminoso em fuga, em busca de redenção… Uma rapariga em apuros que arrisca tudo para conquistar a sua liberdade… Ambos são perseguidos nas margens ocultas do Lago dos Gansos Selvagens.

Está em curso um jogo mortífero para o que pode ser o seu último dia. Nomeado à Palma de Ouro no Festival de Cannes de 2019.

Quem é que Manda Aqui?

Título Original: Like a Boss

Realizador: Miguel Arteta

Sinopse: As melhores amigas Mia e Mel estão a viver um grande momento nas suas vidas enquanto gerem uma empresa de cosmética, que construíram a partir do nada.

Infelizmente, atravessam alguns problemas financeiros e a perspetiva de receberem uma proposta de compra do maior titã da indústria de cosmética, Claire Luna, é demasiado tentadora para deixar passar ao lado, e coloca em risco esta amizade de uma vida. Um negócio de beleza que está prestes a tornar-se feio.

