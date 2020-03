Já sabe que filme vai ver esta semana?

Bora lá

Título Original: Onward

Realizador: Dan Scanlon

Sinopse: “Bora lá”, da Disney-Pixar, passa-se num mundo de fantasia suburbana, e vai acompanhar dois irmãos elfos adolescentes que embarcam numa grande e gloriosa demanda para descobrir se ainda existe magia no mundo.

Antidepressivo Árabe

Título Original: Arab Blues

Realizador: Manele Labidi

Sinopse: Uma psicanalista, Selma, trata um grupo de pitorescos novos pacientes no consultório que abriu após regressar à Tunísia, o seu país.

Na Sombra do Medo

Título Original: The Wolf Hour

Realizador: Alistair Banks Griffin

Sinopse: June Leigh, outrora uma conhecida figura da contracultura Nova Iorquina, vive há 10 anos sozinha em reclusão no seu apartamento do Bronx Sul, tendo cortado todo o contacto com o mundo exterior.

Agora, no auge de um dos momentos mais tenebrosos da história de Nova Iorque – os motins raciais do verão quente de 1977, June apenas tem de olhar pela janela para ver a violência escalar com o aumento do calor de verão.

Com o calor brutal, a campainha da porta que toca sem cessar, os tumultos na rua e a renda por pagar, June percebe finalmente que não tem outra forma de ultrapassar a situação em que se encontra senão recomeçar a escrever. Mas para isso terá de conseguir superar os seus medos, e evitar que a violência do exterior penetre no seu mundo.

O Homem Invisível

Título original: The Invisible Man

Realizador: Leigh Whannell

Sinopse: “O Homem Invisível”é um aterrorizador conto moderno de obsessão, inspirado no monstro clássico da Universal; que conta com a vencedora de um Emmy, Elisabeth Moss, no elenco principal.

Presa a uma relação violenta e controladora com um rico e brilhante cientista, Cecilia Kass foge na calada da noite e esconde-se com a ajuda da irmã, do amigo de infância e da filha adolescente.

Mas quando o abusivo ex-marido comete suicídio e lhe deixa uma generosa parte da sua vasta fortuna, Cecilia suspeita que a sua morte é apenas um embuste.

Contudo, após uma série de coincidências estranhas e letais, que ameaçaram a vida daqueles que ama; e enquanto tenta provar que é perseguida por alguém que ninguém consegue ver, a sua sanidade é posta em causa.

Verdade Debaixo de Fogo

Título Original: The Last Full Measure

Realizador: Todd Robinson

Sinopse: William Pitsenbarger foi um herói da guerra do Vietname. Paramédico da Força Aérea, salvou pessoalmente mais de 60 homens numa das batalhas mais sangrentas daquele conflito.

Tendo oportunidade de fugir do campo de batalha no último helicóptero, Pitsenbarger ficou para salvar e defender os soldados feridos, acabando por ser morto por uma bala inimiga.

Pelos seus atos heroicos, é proposto para a mais alta honra militar que um soldado pode alcançar - a Medalha de Honra do Congresso. No entanto, antes de ser atribuída, a medalha é-lhe retirada por razões indeterminadas.

Chamado para investigar esta questão, o Inspetor Scott Huffman é obrigado a investigar os obscuros e corruptos meandros políticos por detrás dessa decisão.

