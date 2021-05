Euro2020. Christian Eriksen encabeça lista de 26 convocados da Dinamarca

O médio Christian Eriksen lidera a lista de 26 convocados da Dinamarca para o Euro2020 de futebol, secundado pelo guarda-redes Kasper Schmeichel, o defesa Simon Kjaer e o médio defensivo Pierre-Emile Højbjerg, divulgou esta terça-feira a federação.

Além do médio do Inter, do guarda-redes do Leicester, do central do AC Milan e do médio defensivo do Tottenham, o selecionador Kasper Hjulmand chamou também importantes jogadores como o defesa Andreas Christensen (Chelsea), Yussuf Poulsen (Leipzig) e Martin Braithwaite (FC Barcelona).

As grandes surpresas do técnico, de 49 anos, que está no cargo há menos de um ano, são o central Mathias Zanka Jørgensen, do Copenhaga, e o médio Anders Christiansen, do Malmo.

Inserida no Grupo B do Euro2020, competição em que Portugal defende o título europeu, a equipa nórdica estreia-se diante da Finlândia, em dia 12 de junho, seguindo-se a Bélgica, cinco dias depois, e Rússia, em 21.