A seleção nacional de futebol começa hoje a preparação para o Europeu. O primeiro treino vai decorrer esta tarde na Cidade do Futebol.

Fernando Santos vai ter duas oportunidades para testar a equipa, primeiro num jogo amigável com a Espanha, em Madrid, no dia 4 de junho, e depois com Israel, no Estádio de Alvalade, no dia 9 de junho.