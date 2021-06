Fernando Santos inicia a preparação do Euro2020 só com 20 jogadores

João Moutinho continua sem treinar com a Seleção Nacional devido a um problema muscular. Na manhã desta terça-feira, João Palhinha foi o jogador que falou à comunicação social, garantindo que a equipa portuguesa está motivada e concentrada para o Euro2020.

O médio junta-se aos ausentes Bruno Fernandes, Ruben Dias, João Cancelo, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes. Nesta fase de preparação para a competição europeia, Fernando Santos tem trabalhado só com 20 jogadores.

O guarda-redes Rui Silva, o defesa Nuno Mendes e os médios Sérgio Oliveira, Pedro Gonçalves e João Palhinha são os estreantes em grandes competições da Seleção A. João Palhinha diz-se preparado para o desafio.

A seleção nacional joga um amigável, na próxima sexta-feira, com Espanha, em Madrid. A equipa portuguesa viaja no próprio dia do jogo para a capital espanhola.