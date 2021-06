Bruno Fernandes junta-se aos treinos da seleção nacional para o Euro 2020

Fernando Santos continua a preparar a seleção nacional para o Euro 2020 e esta quarta-feira já contou com Bruno Fernandes no treino. O jogador do Manchester United era um dos que faltava na comitiva portuguesa por ainda estar de férias.

Dos 22 que subiram ao relvado, João Moutinho treinou à parte. O médio está a recuperar de uma mialgia de esforço.

Daqui a 13 dias, Portugal tem o primeiro jogo do Euro 2020, teoricamente, um dos mais acessíveis do grupo.

"O mais complicado é o primeiro, a Hungria. É com isso que temos de nos preocupar, não vale a pena pensar nos outros dois jogos. Temos de nos focar no primeiro, queremos ganhar, mas é óbvio que vai ser muito difícil. A Hungria jogando em casa com adeptos, coisa que nós neste último ano foi escasso ou raro, para eles será uma mais valia."

A seleção viaja esta sexta-feira para Madrid onde vai jogar o primeiro amigável com a Espanha.