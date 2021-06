Euro 2020. Jogadores ingleses convocados com um rap e italianos num programa de televisão

A habitual conferência de imprensa foi substituída, no caso da seleção inglesa, por um rap da autoria de Jermaine Sinclair, conhecido no mundo da música como Wretch 32. A letra transmite uma mensagem de esperança e união entre culturas e no vídeo aparecem alguns dos jogadores chamados por Gareth Southgate.

A lista do selecionador inglês tem algumas novidades. Jesse Lingard ficou fora daa convocatória, que conta com quatro defesas direitos.

Em Itália, Roberto Manicini também divulgou os 26 nomes que vão representar a "squadra azzura" neste europeu. Os jogadores tiveram direito a uma noite animada num programa de televisão. Alguns foram desafiados a cantar e a dançar pouco depois do anúncio oficial do selecionador.

Nos convocados a nota de maior destaque vai para Giacomo Raspadori. O jovem de 21 anos vai jogar pela seleção principal, depois de na última segunda-feira ter defrontado Portugal no europeu de sub-21.