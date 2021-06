Euro2020. A maldição espanhola que Iker Casillas derrubou

Depois de ser uma promessa sempre adiada durante década, a seleção espanhola dominou as grandes competições de futebol entre 2008 e 2012. Dois títulos europeus e um Mundial. Um dos pilares do sucesso foi Iker Casillas.

22 de junho. Uma data que assombrou o futebol espanhol mais de duas décadas. Em 1986, em 1996 e em 2002 a Espanha foi eliminada de grandes competições nos quartos-de-final, sempre nos penalties e sempre a 22 junho.

Nesse dia, em 2008, o duelo com a Itália só ficou decidido nas grandes penalidades. Iker Casillas...foi determinante para quebrar a maldição e embalou a Espanha para o titulo europeu garantido com o golo de Fernando Torres na final com a Alemanha.

Foram anos de glória para a Espanha que ganhou o título de campeã do Mundo em 2010, com Iniesta a garantir o título no jogo decisivo frente à Holanda.

A caminhada triunfal não ficou por aqui: a seguir veio o Europeu de 2012. A geração maravilha voltava a sorrir, desta vez com números expressivos na final. 4-0 à Itália e mais um título europeu.

