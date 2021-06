Euro2020. Em Madrid já se sente o espírito do futebol

Portugal defronta Espanha, esta sexta-feira, num jogo amigável que se realiza em Madrid. No ar da capital espanhola já se sente o espírito do futebol.

Enquanto a bola não está em campo, o Metropolitano cumpre outras funções: tem sido centro ininterrupto de vacinação contra a covid-19 e montra do orgulho do campeão Atlético de Madrid.

No estádio para o Espanha-Portugal estarão 15 mil espetadores, 22% da capacidade total. O jogo marcará o dia zero da candidatura de Portugal e Espanha à organização conjunta do Mundial de 2030, por isso estarão no Vanda Metropolitano os dois chefes de estado, Presidente e Rei, e os dois chefes de governo.