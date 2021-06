Euro2020. “Portugal tem condições para jogar com Espanha olhos nos olhos"

Esta quinta-feira, João Moutinho - que tinha apresentado queixas musculares nos últimos dias - treinou totalmente integrado. Nos 15 minutos abertos à comunicação social, o médio da seleção nacional não apresentou qualquer limitação. Fora do treino estiveram Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias e Gonçalo Guedes.

Gonçalo Guedes voltou a ser uma ausência por estar a recuperar da covid-19. O jogador cumpre o 10.º dia de isolamento, pelo que deverá ser dado como apto pelas autoridades de saúde portuguesas. Nos próximos dias, Gonçalo Guedes vai permanecer em Portugal onde vai fazer trabalho específico de recuperação.

Na conferência de imprensa, Fernando Santos fez uma antevisão do jogo amigável com Espanha, que decorre esta sexta-feira. O selecionador nacional afirmou que a equipa deve enfrentar todos os jogos sem medo.

“Portugal tem condições para jogar com Espanha olhos nos olhos. Depois vamos ver o que é que o jogo dá”, disse o Fernando Santos.

“Eu espero que Portugal vá ganhar, acredito que Portugal vá ganhar”, sublinhou ainda selecionador nacional.

Também o jogador José Fonte comentou o facto da seleção nacional estar entre as mais velhas do campeonato e afirma que se trata de uma vantagem. Portugal é a sexta seleção mais velha da competição.

“Acho que é bom porque os jogadores estão com ritmo. Já demonstraram que têm qualidade para recuperar rápido, portanto não vejo um problema em termos minutos e termos uma das equipas mais velhas. Acho que até nos favorece”, disse o jogador.

Para além disso, José Fonte considera que a vitória conquistada em 2016 fez com que as pessoas olhassem para a equipa das Quinas de uma forma diferente: “Aquilo que mudou é que as pessoas nos veem agora como uma equipa que antigamente nunca tinha conseguido ganhar e que agora já provou que tem capacidade para ganhar”.