Euro 2020. Amigável com Espanha é o primeiro teste da Seleção nacional

A seleção nacional partiu na manhã desta sexta-feira para Madrid, onde mais logo joga o amigável com Espanha. É o primeiro teste da equipa portuguesa antes do Euro 2020.

É com 22 dos 26 convocados de Fernando Santos que a equipa portuguesa se apresenta em Madrid. João Moutinho, que esta semana teve problemas musculares e treinou limitado, também seguiu viagem com o grupo.

Bruno Fernandes, que só se juntou à equipa portuguesa há dois, dias também faz parte da comitiva.

O jogo no Wanda Metropolitano vai contar com a presença de 15 mil adeptos.

Antes do encontro, as Federações portuguesa e espanhola formalizam o acordo para a candidatura ibérica à organização do Mundial 2030.

Depois do amigável desta sexta-feira, a Seleção nacional continua a preparação para o Europeu na cidade do futebol.