Euro 2020. Primeiro teste luso diante de Espanha

A seleção portuguesa de futebol tem esta sexta-feira o primeiro 'teste' de preparação para o Euro2020, diante da Espanha, em Madrid, onde Fernando Santos poderá começar a 'esboçar' da formação que se vai estrear na competição.

Os campeões europeus viajam apenas hoje para a capital espanhola para defrontar 'La Roja', a partir das 18:30 (hora de Lisboa), e regressam a Portugal logo após o encontro no estádio Wanda Metropolitano, que contará com 15.000 adeptos nas bancadas, cerca de 22% da lotação do reduto do Atlético de Madrid.

Com a reintegração de João Moutinho nos treinos, aparentemente recuperado dos problemas musculares que o afetaram nos primeiros dias da semana, o selecionador Fernando Santos terá à sua disposição 22 dos 26 jogadores que convocou para a fase final do Euro2020, sendo João Cancelo, Rúben Dias, Bernardo Silva e Gonçalo Guedes as exceções.

Em 16 jogos realizados em Espanha, Portugal soma apenas uma vitória, contra 11 derrotas e ainda quatro empates, o último dos quais em 2002 (1-1), na preparação para o Campeonato do Mundo desse ano, na Coreia do Sul e Japão.

Além do duelo com a Espanha, a seleção portuguesa tem agendado outro particular de preparação para o Euro2020, diante de Israel, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em 09 de junho, véspera da partida para Budapeste, onde a equipa das quinas ficará concentrada durante a competição.

Portugal, que é o detentor do troféu, integra o grupo F do Euro2020, juntamente com Hungria, Alemanha e França, tendo estreia marcada na competição para 15 de junho, diante dos húngaros, em Budapeste, antes de defrontar os germânicos, em 19 de junho, em Munique, e os franceses, em 23 de junho, novamente na capital magiar.

Já a seleção espanhola, campeã europeia em 1964, 2008 e 2012, foi sorteada no Grupo E, no qual vai defrontar a Polónia, comandada pelo português Paulo Sousa, a Suécia e a Eslováquia, estreando-se no Euro2020 frente aos suecos, em 14 de junho.